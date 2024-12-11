На Украине арестовали семь самолетов, связанных с Коломойским

Первоначальный спонсор Зеленского и вдохновитель его выдвижения во власть давно пребывает в опале.На Украине арестованы семь самолётов, принадлежащих компании олигархов Игоря Коломойского* и Геннадия Боголюбова, сообщает советник главы администрации Зеленского Сергей Лещенко.
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