Более 100 тонн гуманитарной помощи в ДНР и ЛНР отправлено приморской военной авиацией

Очередная партия гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской Народных Республик отправлена самолетами военно-транспортной авиации Восточного военного округа (ВВО), сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.
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