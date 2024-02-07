РИАП "АПРАЛ" МТ
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Сенат США заблокировал закон об охране госграницы и выделении помощи Киеву и Тель-Авиву

Сенат США заблокировал закон об охране госграницы и выделении помощи Киеву и Тель-Авиву

Американский сенат сотрясает «борьба бульдогов под ковром», которая вырвалась наружу, только что был заблокирован компромиссный план о выделении денег, который наряду с защитой своих южных границ, предполагал финансирование Украины и Израиля.

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