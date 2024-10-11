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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Галлямов о турнире на Байкале: «Видел много роликов, как люди катаются на озере, – они очень атмосферные, было бы очень приятно там выступить»

На весну 2025 года запланирован турнир на льду озера Байкал.  – Рассказывали ли вам что-то о турнире, который будет проходить на Байкале? Мишина: Нет, мы знаем только то, что было в медиа.

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