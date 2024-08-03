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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Адмирал» просит 2 млн рублей у Скорикова за право стать свободным агентом. Столько клуб заплатил «Нефтехимику» за форварда (Артур Хайруллин)

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. «Адмирал» расстается с нападающим Даниилом Скориковым.

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