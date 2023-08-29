Депутаты осенью планируют обсудить ужесточение ответственности за нарушения при езде на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ), написал в своих соцсетях спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Электросамокатчикам готовят огромные штрафы
Комментарии
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Val Bolok
самокаты бесшумны. Почему на них нет звуковых устройств, хотя бы простые велосипедные звонки установили.
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15 час.
Ivan Olefir
Надо как в Советское время, было такое, когда обязали велосипедистов учится и сдавать в ДОССАФах правила дорожного движения и получения удостоверение которое давало право управления велосипеда и мопеда, с получением номера который крепился на велосипед. Проводились рейды, выкручивали менты ниппеля и велосипедист становился пешеходом. А то летают, не зная правил и обязанностей.
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15 час.
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