Электросамокатчикам готовят огромные штрафы

самокаты бесшумны. Почему на них нет звуковых устройств, хотя бы простые велосипедные звонки установили.

Ivan Olefir

Надо как в Советское время, было такое, когда обязали велосипедистов учится и сдавать в ДОССАФах правила дорожного движения и получения удостоверение которое давало право управления велосипеда и мопеда, с получением номера который крепился на велосипед. Проводились рейды, выкручивали менты ниппеля и велосипедист становился пешеходом. А то летают, не зная правил и обязанностей.