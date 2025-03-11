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ВСУ попали в юбилейный «котел» из-за амбиций Зеленского – Арестович

ВСУ попали в юбилейный «котел» из-за амбиций Зеленского – Арестович

В Курской области подразделения украинской армии попали в  15-й по счету котел. Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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