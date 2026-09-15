Лавров анонсировал встречу с Рубио на Генассамблее ООН

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что проведет встречу с госсекретарем США Марко Рубио на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
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