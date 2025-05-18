В Иванове подтоплено 10 участков СНТ

В СНТ «Железобетон» произошел подъем грунтовых вод. В Иванове подтопило СНТ. По сообщению областного ГУ МЧС, в СНТ «Железобетон», который находится на территории областного центра, вчера произошёл подъём грунтовых вод.
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