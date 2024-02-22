Володин пообещал россиянам много доступной рыбы

Теперь российские рыбаки смогут больше добывать рыбы в Баренцевом море Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram-канале, что российские рыбаки смогут добывать больше рыбы в Баренцевом море после денонсации соглашения с Британией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии