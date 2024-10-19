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Глава Следкома взялся за ДТП с автобусом и троллейбусом во Владивостоке

Глава Следкома взялся за ДТП с автобусом и троллейбусом во Владивостоке

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации об оказании небезопасных транспортных услуг во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на информационный центр СК России.

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