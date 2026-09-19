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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Разину не нужны очки Ткачева, они ему мешают. В первом звене он набрал очки, а его передвинули в третье. Все понимают, что происходит». Агент Владимира о словах тренера «Металлурга»

Шуми Бабаев, агент нападающего « Металлурга » Владимира Ткачева , поделился мыслями по поводу высказывания главного тренера команды Андрея Разина в адрес игрока.

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