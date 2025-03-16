Монгольский способ соединения профильных труб: без сварки, без болтов, но держится намертво

Иногда лучшие решения — это самые простые. Когда дело касается соединения труб, мы часто прибегаем к сварке или болтам, но есть способ, который позволяет добиться прочного соединения без использования этих методов.
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