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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Руссо о новом контракте Хьюза с «Миннесотой»: «Он назовет срок и сумму, Герин скажет «да». Если Куинн захочет соглашение на 3 сезона и 20,8 млн в год, то получит его»

Инсайдер Майкл Руссо считает, что защитник Куинн Хьюз сам определит срок и сумму своего контракта, если решит остаться в «Миннесоте».

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