Россия и Индонезия подготовят соглашение об упрощении визового режима

Россия и Индонезия готовятся подписать соглашение об упрощении визового режима между странами. Однако это затронет далеко не все категории путешественников.
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