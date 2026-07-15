Демократическая Республика Конго: по меньшей мере четыре человека были убиты и трое ранены в результате вооруженных нападений в торговом центре Home 4 в коммуне Мангина, территория Бени, штат Северное Киву, в ночные часы по местному времени 14 июля.
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