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Замсекретаря ОП России Гриб: майские праздники нужно сделать непрерывными

Замсекретаря ОП России Гриб: майские праздники нужно сделать непрерывными

Заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб предложил объединить майские праздники в непрерывные выходные за счет переноса части праздничных дней с других месяцев.

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