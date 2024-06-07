Искусственный интеллект научат соблюдать человеческие законы

Основной задачей государства на ближайшие годы должен стать поиск баланса между инновационным потенциалом искусственного интеллекта и защитой прав человека, обеспечением прозрачности и предотвращением злоупотреблений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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