Стали известны подробности о сестре нового фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле»

Сестра фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Хамидова 3 года живет в РФ Сестра одного из фигурантов дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Хусейна Хамидова Манижа уже три года живет и работает в России.
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