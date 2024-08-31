Стали известны подробности о сестре нового фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле»

Сестра фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Хамидова 3 года живет в РФ Сестра одного из фигурантов дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Хусейна Хамидова Манижа уже три года живет и работает в России.