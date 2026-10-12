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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В 11 многоквартирных домах Барнаула по-прежнему нет тепла

В 11 многоквартирных домах Барнаула по-прежнему нет тепла

Социальные учреждения города уже обеспечены теплом полностью Отопительный сезон в Барнауле практически полностью запущен: к 12 октября тепло поступило в 2968 из 2979 многоквартирных домов.

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