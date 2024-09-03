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Петербургского киллера обязали отдать деньги за убийство государству

Петербургского киллера обязали отдать деньги за убийство государству

Невский районный суд Петербурга постановил, что деньги, которые получил киллер за выполнение “заказа”, должны быть направлены в доход государства.

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