НТВ: актриса Светлана Светличная в психбольнице в очень плохом состоянии

Но друзья подозревают, что Светличную держат в клинике насильно.Светлана Светличная, одна из самых знаменитых актрис советского периода: «Бриллиантовая рука», «Место встречи изменить нельзя», «Семнадцать мгновений весны» - в этих фильмах она запомнилась зрителям.
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