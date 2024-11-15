Anthropic и правительство США проверяют искусственный интеллект на утечку ядерн...

Anthropic и правительство США проверяют искусственный интеллект на утечку ядерных секретовКомпания Anthropic, специализирующаяся на разработке искусственного интеллекта, совместно с Министерством энергетики США проводит уникальные испытания своей модели Claude 3 Sonnet.
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