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Anthropic и правительство США проверяют искусственный интеллект на утечку ядерн...

Anthropic и правительство США проверяют искусственный интеллект на утечку ядерн...

Anthropic и правительство США проверяют искусственный интеллект на утечку ядерных секретовКомпания Anthropic, специализирующаяся на разработке искусственного интеллекта, совместно с Министерством энергетики США проводит уникальные испытания своей модели Claude 3 Sonnet.

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