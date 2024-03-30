В Челябинске в последние дни марта резко изменится погода

Синоптики рассказали, какими будут выходные 30-31 марта.В пятницу, 29 марта, челябинцам показалось, что вернулась зима: лужи от дождя и растаявшего на солнце снега схватились льдом, подул холодный ветер, а температура воздуха днём упала до -5.