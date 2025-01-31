МИД РФ обеспокоен паузой с агреманом посла России в США

В МИД РФ обеспокоены затягиванием процесса получения агремана от США для нового российского посла. Заместитель главы дипведомства Сергей Рябков заявил, что ситуация приближается к переходу в «тревожную зону».
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