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Чепа: Киев использовал все дипломатические пути, переговоры нужно вести с Западом

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Украина исчерпала все дипломатические возможности для улучшения своего положения на фронтах, в связи с чем Москве следует вести переговорный процесс с западными странами.

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