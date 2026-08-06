Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Украина исчерпала все дипломатические возможности для улучшения своего положения на фронтах, в связи с чем Москве следует вести переговорный процесс с западными странами.
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