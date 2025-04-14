Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 977 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Амара Карпова
    Поздравляю ГЕРОЯ❤️😎👍🌹🌹🌹Полковнику из Бур...
  • Игорь Васиков
    Давно пора Британию утихомирить. Остальные шавки сами уши прижмут!"На Украину снова...
  • Арик Кука
    Делягин, весьма мирный человек, не способный сокрушить в женщине зло. Но, есть же предел терпению.Люди собирают на ...

Агенты Британии в ДУМ РФ? "Спецоперация" против русских: "Англичане потирают руки — раскачка пошла"

Агенты Британии в ДУМ РФ? "Спецоперация" против русских: "Англичане потирают руки — раскачка пошла"

"Спецоперация" против русских, которую активно муссируют британские СМИ, больше не секрет - отдел расследований Царьград выяснил, почему Лондону было так важно позлорадствовать на теме "раскола" внутри России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх