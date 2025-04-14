Агенты Британии в ДУМ РФ? "Спецоперация" против русских: "Англичане потирают руки — раскачка пошла"

"Спецоперация" против русских, которую активно муссируют британские СМИ, больше не секрет - отдел расследований Царьград выяснил, почему Лондону было так важно позлорадствовать на теме "раскола" внутри России.
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