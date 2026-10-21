Бывший полузащитник сборной Франции Танги Ндомбеле проходит просмотр в « Рубине ». «29-летний французский полузащитник, который ранее выступал за такие клубы, как « Лион », « Тоттенхэм », « Наполи », « Галатасарай » и «Ницца», прибыл в расположение «Рубина» в статусе свободного агента.
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