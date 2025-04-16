Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые укрываются в Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в Горнале Курской области, отказываются сдаваться в плен, поскольку приехали на территорию региона для «охоты на людей».
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