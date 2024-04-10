Да, спецоперация на Украине уже становится потихоньку предметом, так сказать «народного эпоса». Какие-то истории рассказывают шёпотом на кухне, какие-то мы видим в новостях.
«ВЫЖИЛ, ЧТОБЫ УДОЧЕРИТЬ!» РУССКИЙ СОЛДАТ НЕС НА РУКАХ РЕБЕНКА ДО ПОСЛЕДНЕГО, ПОЙМАВ ПУЛЮ В СЕРДЦЕ
Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
Этот человек на 250 процентов наш человек Интересно, хоть один деятель голях задниц и им подобных из культуры усынови/дочерил ребёнка/сироту из Укры? Они же такие все сердобольные...
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7 час.
vagas Karlito
А такие люди они базис человечества его основа!)) Не будь их люди бы скатились в пещерность!) Они там на фронте и им не до бабла которое вскружило голову многим ! Они живут другими категориями потому здоровья и удачи им! Живыми остаться ! Они там за всех нас!
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7 час.
Лилианна Марченко
Русский народ милосердный.
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4 час.
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