«ВЫЖИЛ, ЧТОБЫ УДОЧЕРИТЬ!» РУССКИЙ СОЛДАТ НЕС НА РУКАХ РЕБЕНКА ДО ПОСЛЕДНЕГО, ПОЙМАВ ПУЛЮ В СЕРДЦЕ

Этот человек на 250 процентов наш человек Интересно, хоть один деятель голях задниц и им подобных из культуры усынови/дочерил ребёнка/сироту из Укры? Они же такие все сердобольные...

vagas Karlito

А такие люди они базис человечества его основа!)) Не будь их люди бы скатились в пещерность!) Они там на фронте и им не до бабла которое вскружило голову многим ! Они живут другими категориями потому здоровья и удачи им! Живыми остаться ! Они там за всех нас!