Литературный вечер прошел в Центральной библиотеке в Воскресенске

Центральной библиотеке имени Инны Гофф Лекцию провела кандидат филологических наук, педагог, лектор передвижного просветительского проекта «Русские писатели: путь к Богу», исполнительный редактор Издательского совета Русской Православной Церкви Валентина Курицина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии