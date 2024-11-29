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Литературный вечер прошел в Центральной библиотеке в Воскресенске

Литературный вечер прошел в Центральной библиотеке в Воскресенске

Центральной библиотеке имени Инны Гофф Лекцию провела кандидат филологических наук, педагог, лектор передвижного просветительского проекта «Русские писатели: путь к Богу», исполнительный редактор Издательского совета Русской Православной Церкви Валентина Курицина.

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