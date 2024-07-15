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Царьград

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Нижегородец едва не лишился уха в тот же день, что и Трамп

Нижегородец едва не лишился уха в тот же день, что и Трамп

13 июля в Америке было совершено покушение на политика Дональда Трампа, ему прострелили ухо. В этот же день на другой стороне земного шара чуть не лишился этого органа житель Нижегородской области.

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