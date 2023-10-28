МО РФ: на Донецком направлении отражено три атаки, ВСУ потерли до 160 солдат

В Министерстве обороны России сообщили, что на Донецком направлении российские военнослужащие смогли отразить три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), украинские войска при этом потеряли до 160 солдат "Отражены три атаки противника, а также нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Красного, Андреевки, Курдюмовки, Клещеевки и Марьинки в Донецкой народной республике", - отметили в российском оборонном ведомстве.