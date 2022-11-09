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Юрица Жужа: «Мы приехали сюда не для того, чтобы радовать Сибирь и Красноярск»

Ассистент тренера «Локомотива-Кубань» Юрица Жужа в сегодняшнем гостевом матче Лиги ВТБ против «Енисея» будет исполнять обязанности главного тренера.

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