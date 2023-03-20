Подполковник запаса ВС РФ заявил о нехватке служб обеспечения в зоне проведения СВО

Военный политолог, директор благотворительного учреждения "Право и Порядок", кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников рассказал, что в зоне проведения специальной военной операции есть нехватка военных и гражданских служащих, которые бы занимались обеспечением работы инфраструктуры и нужд военных на передовой.