Врач рассказала об опасных для пенсионеров заболеваниях

Заведующая кафедрой терапии, гериатрии и антивозрастной медицины Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, кандидат медицинских наук Эльвира Фесенко рассказала, какие заболевания опаснее всего для пациентов старше 65 лет.
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