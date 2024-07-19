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Восхитительный результат: власти в регионах начинают активно сопротивляться мигрантской угрозе

Восхитительный результат: власти в регионах начинают активно сопротивляться мигрантской угрозе

БлокнотРУ Пока Госдума продолжает лоббировать интересы мигрантов, отметая и игнорируя важные законодательные инициативы, некоторые главы регионов осознали глубину опасности от "новых граждан" в России.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Вот это правильный ход! Не давать работы!!
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5 час.
ДГ
Дмитрий Гром
Не давать гражданство РФ-это во первых, во вторых лишать пособий на детей и всевозможных льгот тех , кто не платил и не платит подоходный налог, какую сумму внёс на такую и льготы получает .Никакого бесплатного образования , за всё нужно платить . Где прописан , там и должен работать , шаг влево , шаг вправо и сразу в кишлак .запрет на ввоз своих родственников , поработал и обратно в кишлак. Въезд в РОССИЮ только по приглашению на работу или на 15 дней как турист. Всех лишних на историческую родину однозначно.
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5 час.

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