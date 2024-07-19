Восхитительный результат: власти в регионах начинают активно сопротивляться мигрантской угрозе

ДГ

Дмитрий Гром

Не давать гражданство РФ-это во первых, во вторых лишать пособий на детей и всевозможных льгот тех , кто не платил и не платит подоходный налог, какую сумму внёс на такую и льготы получает .Никакого бесплатного образования , за всё нужно платить . Где прописан , там и должен работать , шаг влево , шаг вправо и сразу в кишлак .запрет на ввоз своих родственников , поработал и обратно в кишлак. Въезд в РОССИЮ только по приглашению на работу или на 15 дней как турист. Всех лишних на историческую родину однозначно.