Российский отзыв ратификации ДВЗЯИ

Вслед за приостановлением Российской Федерацией участия в Договоре Start-II/СНВ-III 23 февраля 2023 года, которое являлось лишь логичной и вполне предсказуемой инициативой, вытекающей из нового характера российско-западных отношений, установившихся в начале 2022 года с объявленной и частично реализованной угрозой западным американоцентричным лагерем по отношению к России – Москва предприняла новый существенный шаг на укрепление своей национальной безопасности, сняв дополнительные юридические ограничения на развитие стратегических наступательных вооружений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)