Сентябрь начинается по-летнему: чем заняться в Москве до 6 сентября

Календарь уже перевернулся на сентябрь, однако городская программа "Лето в Москве" еще не завершена. До 6 сентября на ее площадках продолжаются концерты, спектакли, лекции, танцевальные вечера, детские занятия и мастер-классы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Историк Гавришко ...
- Шихман* рассказал...
- NN 100 тысяч домов п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым