Жители Свиблова приобщились к китайской культуре

Общественные советники, члены молодежной палаты Свиблова совместно с заместителем главы управы Анатолием Кононовым посетили выставку творческих работ к 75-летию российско-китайских отношений и новогодний симфонический концерт «Праздник Весны 2025».
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