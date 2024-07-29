Ефимов: инвесторы реализуют пять проектов КРТ на юго-востоке Москвы

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что привлечённые по итогам аукционов девелоперы и правообладатели площадок реорганизуют участки на юго-востоке столицы общей площадью почти 75 га.
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