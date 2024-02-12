Дочь нашла дома без сознания: Дана Борисова попала в больницу в тяжелом состоянии

Столо известно, что произошло с телеведущей. Дана Борисова Кадр из программыДана Борисова в прошлом страдала от пагубной зависимости, не раз попадала в больницу, а потом несколько месяцев лечилась в клинике в Таиланде.
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