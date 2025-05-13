Чувашский бизнес-защитник помогает предпринимателям при рассмотрении административных дел

Бизнес-омбудсмен Чувашии Александр Рыбаков поддержал генерального директора ООО «С.» из Ядринского муниципального округа при рассмотрении дела об административном правонарушении за нарушения требований пожарной безопасности.
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