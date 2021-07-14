Почему Жуков принимал Парад Победы вместо Сталина

Любители историиВоенное делоПочему Жуков принимал Парад Победы вместо Сталина Подписание Акта о капитуляции, поставившего точку в войне с нацистской Германией, произошло 7 мая 1945 года в Реймсе.Вернуться к статье55НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАЛЕКС БАМПарад тогда принимался на лошадях. Сталин на лошадях ездить не умел. На параде мог упасть с лошади. И зачем Сталину рисковать? Думал может Жуков упадёт с лошади. А Жуков не упал. Потому что учился на лошадях ездить.ПЭПитер ЭскляновЖуков по праву принимал Парад ПобедыЮрий НовиковМнение Суворова (Резуна) конечно же очень весомо.АОАндраник ОганесянСтатейка мусор. ИВ упал 26 июня, а парад прошел 24???AIAlex ImenМог принять парад на автомобиле, но не захотел. Настроение перед войной с Японией и под угрозой атомной бомбардировки, видимо, было неважное. Да и количество военных жертв не поднимало настроения.Комментировать
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