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Почему Жуков принимал Парад Победы вместо Сталина

Почему Жуков принимал Парад Победы вместо Сталина

Подписание Акта о капитуляции, поставившего точку в войне с нацистской Германией, произошло 7 мая 1945 года в Реймсе.

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АЛЕКС БАМ
Парад тогда принимался на лошадях. Сталин на лошадях ездить не умел. На параде мог упасть с лошади. И зачем Сталину рисковать? Думал может Жуков упадёт с лошади. А Жуков не упал. Потому что учился на лошадях ездить.
Питер Эсклянов
Жуков по праву принимал Парад Победы
Юрий Новиков
Мнение Суворова (Резуна) конечно же очень весомо.
Андраник Оганесян
Статейка мусор. ИВ упал 26 июня, а парад прошел 24???
Alex Imen
Мог принять парад на автомобиле, но не захотел. Настроение перед войной с Японией и под угрозой атомной бомбардировки, видимо, было неважное. Да и количество военных жертв не поднимало настроения.

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