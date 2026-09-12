Стартовал четвёртый сезон проекта "Встреча поколений"

В Москве сегодня дали старт четвёртому сезону всероссийского проекта "Встреча поколений". Он направлен на популяризацию арктических профессий и подготовку квалифицированных кадров.
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