В Приморье проводят работу по поиску нелегальных мигрантов

В Приморье ведутся работы по пресечению нарушений в сфере незаконной миграции. Сотрудники полиции осуществляют проверку личных документов и разрешений на осуществление трудовой деятельности, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.