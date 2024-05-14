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В Приморье проводят работу по поиску нелегальных мигрантов

В Приморье проводят работу по поиску нелегальных мигрантов

В Приморье ведутся работы по пресечению нарушений в сфере незаконной миграции. Сотрудники полиции осуществляют проверку личных документов и разрешений на осуществление трудовой деятельности, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

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