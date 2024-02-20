Почему Мишин до сих пор не признан иноагентом, а главное – кто его защищает?

ИНФОГРАФИКА/КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА КРЫША ДЛЯ РУСОФОБОВ НАЙДЕНА: ГЛАВНАЯ ЗАГАДКА НЕДОСТУПНОГО АБОНЕНТА ИЗ МТС Игорь Мишин – ещё один антигерой голой вечеринки Насти Ивлеевой, генпродюсер онлайн-кинотеатра KION, принадлежащего МТС, один из тех, кого не затронули последствия скандального шабаша в клубе "Мутабор".