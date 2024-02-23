Появились подробности гибели зоозащитницы и её дочери в Екатеринбурге

Тела женщины и 16-летней девочки нашли в одной из квартир на Сортировке.Бывший муж зоозащитницы Александры Щербаковой, которая погибла вместе с дочерью у себя дома, рассказал, что Александру и 16-летнюю сестру Миру обнаружил старший сын.