Появились подробности гибели зоозащитницы и её дочери в Екатеринбурге

Тела женщины и 16-летней девочки нашли в одной из квартир на Сортировке.Бывший муж зоозащитницы Александры Щербаковой, которая погибла вместе с дочерью у себя дома, рассказал, что Александру и 16-летнюю сестру Миру обнаружил старший сын.
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