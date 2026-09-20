Основательница Mixit назвала задержание Пая попыткой рейдерского захвата

t.me/Елена Mixit Российская предпринимательница, соосновательница и лицо бренда уходовой и декоративной косметики Mixit Елена Назарова 20 сентября рассказала, что причиной задержания гендиректора компании Олега Пая стал гражданский спор с бывшим сотрудником, переросший в уголовное дело.