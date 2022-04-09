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В планах у Турции создать авиакомпанию исключительно для российских туристов

В планах у Турции создать авиакомпанию исключительно для российских туристов

9 апреля в газете Sabah была опубликована информация о том, что турецкие власти начали рассматривать возможность создания отдельных авиакомпаний, предназначенных для осуществления перелетов исключительно для туристов из Российской Федерации.

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